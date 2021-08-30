Роддом №2 во Владимире ждет капитальный ремонт

Во Владимире ищут подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации, необходимой для капремонта роддома №2 на проспекте Ленина. За эту работу готовы отдать три миллиона рублей. Напомним, здание, построенное в 1957 году, последний раз ремонтировали четыре года назад. Предполагается, что в новом проекте учтут необходимость как внешнего ремонта здания – фасадов, крылец, так и внутренних помещений, а также крыши. Кроме того, планируется заменить коммуникации – электропроводку, водопровод, вентиляцию, установить пожарную сигнализацию, а также предусмотреть пространство с местами ожидания для посетителей. Определить подрядчика должны 6 сентября. А вот когда начнется ремонт – пока неизвестно. Сначала в любом случае предстоит подготовить и согласовать проект. При этом в департаменте здравоохранения обещают, что при ремонте роддом продолжит работу.