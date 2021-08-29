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Здоровье29 августа 2021 14:03

Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечился 131 человек

Столько пациентов было выписано по выздоровлению из больниц региона на 29 августа
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за прошедшие сутки также было подтверждено 11 новых летальных исходов от коронавируса. Таким образом, по состоянию на 29 августа с начала эпидемии в регионе 1681 человек скончался от коронавируса, 44712 человек были выписаны по выздоровлению.

В настоящее время во Владимирской области в стационарах действуют 1692 койки для больных с коронавирусом, при этом занято из них 1056 коек, или чуть более 62 процентов. Свободными остаются 636 коек.

В России по состоянию на 29 августа подтверждено 19286 новых заражений коронавирусом, подтверждено 797 новых летальных исходов, выписаны по выздоровлению 16804 человека.