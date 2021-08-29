Во Владимирской области за сутки от коронавируса вылечился 131 человек

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, за прошедшие сутки также было подтверждено 11 новых летальных исходов от коронавируса. Таким образом, по состоянию на 29 августа с начала эпидемии в регионе 1681 человек скончался от коронавируса, 44712 человек были выписаны по выздоровлению.

В настоящее время во Владимирской области в стационарах действуют 1692 койки для больных с коронавирусом, при этом занято из них 1056 коек, или чуть более 62 процентов. Свободными остаются 636 коек.

В России по состоянию на 29 августа подтверждено 19286 новых заражений коронавирусом, подтверждено 797 новых летальных исходов, выписаны по выздоровлению 16804 человека.