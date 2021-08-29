В Юрьев-Польском районе частично сгорело подворье в местечке Лучки

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 28 августа в 18.16 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в жилом доме №102 в местечке Лучки.

На место ЧП выезжали одна пожарная машина и три человека из числа личного состава Юрьев-Польского пожарно-спасательного гарнизона, две спецмашины и три человека от поисково-спасательной службы «Сима», а также одна пожарная машина и три сотрудника МЧС Ярославской области.

К моменту прибытия первых расчетов открытым пламенем горела крыша дома, а также гараж и баня, пламя грозило перейти на соседние постройки. Однако совместными усилиями пожарным удалось отстоять другие строения, общая выгоревшая площадь составила 40 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причины произошедшего.