Во Владимирской области за выборами можно будет следить онлайн

фото Избирательной комиссии Владимирской области

На избирательных участках Владимирской области идет монтаж видеокамер. Средствами видеонаблюдения оснастят 982 помещения для голосования: на 511 участках, где голосует три четверти избирателей области, будет организована непрерывная онлайн-трансляция. 471 участок оборудуют средствами видеофиксации с сохранением записей.

Видеокамеры устанавливаются так, чтобы охватить места выдачи бюллетеней, урны для голосования, места подсчета голосов избирателей, сейфы, где хранятся бюллетени, увеличенные формы протоколов.

Видеотрансляция будет вестись около 70 часов, круглосуточно, все три дня голосования, до окончания подсчета голосов и подписания итогового протокола УИК.

Избирательные комиссии, политические партии и кандидаты получат доступ к трансляции на служебном портале. Наблюдатели и журналисты смогут следить за ходом голосования онлайн в центре наблюдения за выборами. Там смонтируют видеостену, на которую будет выводиться изображение с участков.