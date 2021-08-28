Во Владимирской области занятыми остаются больше тысячи ковидных коек

28 августа во Владимирской области лабораторно подтверждён 181 новый случай заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 48687 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действуют 1692 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62,6 процента из них занято (1059), свободны 633 койки.

44581 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 142 человека. За период наблюдения в области отмечено 1670 летальных случаев (плюс 5 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.