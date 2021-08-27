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Происшествия27 августа 2021 17:10

Житель Гусь-Хрустального осужден за ложный донос на полицейского

Гусевчанин соврал, что патрульный обокрал его на улице райцентра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 27 августа Гусь-Хрустальный городской суд вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю, который обвинялся в заведомо ложном доносе.

Как установлено следствием и судом, 14 июля нынешнего года мужчина в нетрезвом виде попался наряду ППС возле местного торгового центра. После беседы со стражами порядка гусевчанин пришел в дежурную часть полиции и написал заявление, в котором сообщил, что один из патрульных обокрал его и стащил личные вещи.

Однако в ходе расследования оказалось, что никакой кражи не было. В том числе это подтвердила видеозапись с камеры наблюдения. В конце концов, сам «потерпевший», протрезвев и одумавшись, признался, что о краже сообщил лишь из мести, так как его остановили для проверки личности.

С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил гусевчанина к 120 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.