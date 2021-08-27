Во Владимирской области директора магазина оштрафовали за обман покупателя

В региональный Роспотребнадзор пожаловался покупатель, которого обсчитали в одном из супермаркетов федеральной сети. Специалистами отдела защиты прав потребителей при рассмотрении письменного обращения потребителя и приложенных к нему материалов, установили факт обсчета потребителя на сумму 38 рублей. Как оказалось, при покупке потребителем двух банок сметаны «Белянка», которая согласно ценнику продавалась по цене 35 рублей 99 копеек за 1 штуку, кассир пробила чек на сумму 56 рублей 99 копеек за банку (с учетом бонусной программы 54 рубля 99 копеек). В директора магазина возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.7 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Юридическому лицу выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушению.