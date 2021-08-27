В Гороховце появится сквер воинской славы, а в Покрове - бульвар Дружбы народов

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Объявили победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году на рассмотрение поступило 307 конкурсных заявок из 73 регионов страны. По итогам этого этапа Межведомственная рабочая группа отобрала 160 финалистов-победителей из 65 регионов.

Владимирская область в этом году представила 5 конкурсных заявок: Гусь-Хрустальный с проектом благоустройства части набережной по улице Калинина, Гороховец с проектом «Аллея и сквер воинской славы Гороховецких судостроителей», Киржач с проектом «Аллея и сквер им. купцов Соловьёвых», Покров с проектом «Бульвар Дружбы народов», Собинка с проектом «Благоустройство бульвара Чайковского».

Проекты Гороховца и Покрова стали победителями конкурса.

В Гороховце планируется создание аллеи Славы, продолжающейся от обелиска воинам-судостроителям до проектируемого сквера гороховецких судостроителей с моделью десантного мотобота, выпускавшегося на заводе в годы Великой Отечественной войны. Плюс благоустройство территорий здания колледжа и стадиона.

Главной идеей проекта бульвара Дружбы народов в Покрове является объединение на благоустроенной территории разных социальных групп, в том числе разных местных сообществ.

На реализацию проектов направят более 106 миллионов рублей.

Напомним, что победителями Всероссийского конкурса в разные годы уже стали Суздаль с проектом «Зарядье», Гороховец с проектом благоустройства центрального парка и Вязники, где в настоящее время идёт благоустройство Фатьяновского парка.