В Кольчугинском районе на месте пожара в жилом доме обнаружен погибший

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, о пожаре в многоквартирном двухэтажном доме №9 на улице Больничной поступило на пульт диспетчеров пожарной охраны в 00.52. Через некоторое время к месту тушения прибыли восемь сотрудников пожарной службы на трех спецмашинах.

К тому моменту из окна квартиры на первом этаже вырывались клубы дыма. В помещение проникло одно звено газодымозащитников, которое приступило к тушению. В это время другие сотрудники МЧС эвакуировали из дома двух человек.

В результате сгорела внутренняя отделка квартиры и часть мебели и вещей. К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения.

В настоящее время дознаватели МЧС выдвинули в качестве основой версию о неосторожности при курении самого погибшего хозяина.