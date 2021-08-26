В Коврове ссора соседей закончилась ударами топором по голове

В Коврове ссора двух соседей закончилась кровавой разборкой. Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, два 42-летних мужика в 17 часов 22 августа поссорились из-за каких-то бытовых неурядиц.

В итоге один из мужчин решил разрешить конфликт топором. Он успел нанести не менее двух ударов по голове противнику, когда жена последнего выбежала из дома с ребенком на руках. Вид женщины и малыша отрезвил соседа. Вызвали скорую, и пострадавшего мужчину даже удалось спасти, благодаря приехавшим вовремя медикам.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. По ходатайству следователя СК России он заключен под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".