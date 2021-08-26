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Происшествия26 августа 2021 14:51

Во Владимире женщина украла с карты пенсионерки 50 тысяч рублей

Она узнала реквизиты и привязала карту к своему телефону
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Во Владимире 31-летняя женщина украла с карты 65-летней пенсионерки 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД. Последняя обратилась в полицию 24 августа, обнаружив, что на карте стало меньше наличности.

Полицейские выяснили, что за пожилой женщиной и ее супругом ухаживает 31-летняя владимирка. Сотрудники полиции вышли на "сиделку" и допросили ее. Та созналась, что украла деньги. По данным полиции, несколько недель назад женщина узнала реквизиты карты потерпевшей, установила на своем телефоне приложение и привязала к нему карту пенсионерки. В дальнейшем она несколько раз переводила разные суммы на свой счет и во время визитов удаляла смс-уведомления с телефона пожилой женщины.

УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления «кража с банковского счета». По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.