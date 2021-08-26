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Общество26 августа 2021 13:42

На выставке в Муроме можно увидеть экспонаты, найденные на раскопках при реставрации усадьбы Зворыкиных

Находки можно будет изучить до 1 августа
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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В Муромском историко-художественном музее хранится очень обширная коллекция предметов археологии.

25 августа начала работать выставка «Археологические находки из усадьбы купцов Зворыкиных». Посетители музея смогут увидеть последние поступления из коллекции археологии Муромского музея, а именно вещи, обнаруженные при спасательных раскопках, связанных с реставрацией усадьбы на Первомайской, 4 — основного здания музея.

Место, на котором в XIX веке была построена усадьба Зворыкиных, имеет богатую тысячелетнюю историю, частичка которой будет рассказана через разновременные предметы быта: от средневековых славянских украшений до склеенных из частичек горшков нового времени и советских монет.

Выставка будет работать до 1 декабря. Режим работы: с 10.00 до 18.00, по субботам с 11.00 до 19.00, без выходных.