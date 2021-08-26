В Вязниковском районе спасти дом от огня помогла команда добровольцев

Пожар в деревне Малые Удолы Вязниковского района вспыхнул в рано утром 26 августа ,в 4:26 об огне сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области – пламя увидела одна из местных жительниц. Как оказалось, загорелся деревянный дом на площади 70 «квадратов», существовала угроза, что огонь перекинется на соседнее здание. Благодаря оперативному прибытию добровольных пожарных, был своевременно подан первый ствол на защиту рядом стоящего дома, и угроза распространения огня была снята. Сотрудники МЧС России и добровольной пожарной команды оперативно ликвидировали пожар и не дали огню распространиться. Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара сейчас устанавливаются. По предварительной информации дознавателей МЧС России, данный дом использовался под дачу и постоянно в нем никто не проживал, на момент пожара людей внутри не было. Возможно, причиной пожара послужила неисправность электросети.