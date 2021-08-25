Во Владимирской области избирательные участки оснастят источниками резервного электроснабжения

Как отмечают в областной администрации, все избирательные участки, на которых будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней и средства онлайн-трансляции, будут в обязательном порядке обеспечены резервными источниками электроснабжения. На сегодняшний день в распоряжении органов местного самоуправления находится 338 единиц передвижных источников электроснабжения, филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» имеет 276 передвижных резервных источников энергоснабжения, в случае необходимости они в полном объеме и без сбоев обеспечат электроэнергией избирательные участки и территориальные комиссии. Кроме того, за каждым участком будет закреплен дежурный от сетевой организации, ответственный за подключение резервного источника питания. Напомним, по информации Избирательной комиссии Владимирской области, на территории региона образовано 23 территориальных избирательных комиссии (ТИК) и 985 участковых избирательных комиссий (УИК) для голосования, в том числе 3 временных избирательных участка в ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» (г. Владимир), ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» (г. Владимир) и ГБУЗ ВО «Центральная городская больница» (г. Ковров). На 511 избирательных участках и в 23 помещениях территориальных комиссий будут установлены веб-камеры для онлайн-мониторинга, а на 471 участке − средства видеофиксации с хранением записей.