В Муроме торговый центр нарушил права инвалидов на автостоянку

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что на участке, прилегающем к торговому центру «Западный», что находится на перекрестке улиц Московская и Филатова, оборудована стоянка для посетителей.

Вместе с тем, на стоянке не обнаружилось парковочных мест для инвалидов — ни специальных знаков, ни специальной разметки там не оказалось.

В связи с этим владельцу торгового центра было внесено представление, после чего предприниматель оборудовал места для стоянки машин инвалидов. Кроме того, на него составили административный протокол, по итогам рассмотрения которого бизнесмену вынесли предупреждение.