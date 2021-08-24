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Общество24 августа 2021 16:41

В Муроме торговый центр нарушил права инвалидов на автостоянку

Прокурорская проверка выяснила, что парковочные места для них не оборудованы
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что на участке, прилегающем к торговому центру «Западный», что находится на перекрестке улиц Московская и Филатова, оборудована стоянка для посетителей.

Вместе с тем, на стоянке не обнаружилось парковочных мест для инвалидов — ни специальных знаков, ни специальной разметки там не оказалось.

В связи с этим владельцу торгового центра было внесено представление, после чего предприниматель оборудовал места для стоянки машин инвалидов. Кроме того, на него составили административный протокол, по итогам рассмотрения которого бизнесмену вынесли предупреждение.