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Звезды24 августа 2021 12:18

Известные актеры приедут на открытие экспозиции в Суздаль

Обновленная экспозиция «Сплетение судеб» рассказывает о пленных итальянцах
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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фото с сайта ВСМЗ

фото с сайта ВСМЗ

27 августа в 14 часов в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» откроется обновленная экспозиция «Сплетение судеб», рассказывающая о пленных итальянцах, режиссере Андрее Тарковском и сценаристе и художнике Тонино Гуэрре. Почетными гостями музея станут народные артисты России Николай Бурляев и Юрий Назаров.

Новая версия экспозиции включает множество подлинных предметов, в том числе мемориальные вещи режиссера Вадима Юсова, композитора Вячеслава Овчинникова, актеров Николая Бурляева, Юрия Назарова, Анатолия Солоницына, Олега Янковского, реставратора и общественного деятеля Саввы Ямщикова, сценариста и художника Тонино Гуэрры и других.

Переплетение этих русско-итальянских сюжетов вдохновило музейщиков на создание экспозиции «Сплетение судеб», переосмысленный и дополненный вариант которой будет представлен гостям города-музея.