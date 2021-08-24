В Вязниковском районе сгорел частный дом

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

23 августа в половине шестого вечера поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Вязниковский район. п. Никологоры, ул. 3-го Интернационала, д. 56. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

- Когда пожарные прибыли а место, горел дом с пристройкой. Существовала угроза распространения пожара на соседние жилые дома. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 63 квадратных метра, - сообщили в региональном управлении МЧС.

Погибших и пострадавших нет. На пожар привлекалось 5 единиц техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.