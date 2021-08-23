Владимирцы недовольны качеством медицины в регионе

За минувшую неделю августа жители Владимирской области отправили 1294 жалобы и обращения через портал Госуслуги и соцсети. Традиционно больше всего жалоб поступило из Владимира – 140, второе место разделили Вязники и Ковров – по 47 жалоб. Как всегда, больше всего претензий вызывает сфера здравоохранения – 711 обращений, на втором месте – состояние владимирских дорог и их ремонт – 221 жалоба, а завершают тройку антилидеров проблемы ЖКХ и благоустройства – 197 жалоб. Как отмечают в Центре управления регионом, на каждую жалобу жители получили ответ, в среднем его пришлось дожидаться четыре с половиной часа.