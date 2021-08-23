В Суздале прокуратура обнаружила нарушения правил торговли мясом

Как сообщает прокуратура Владимирской области, нарушения технических регламентов в части безопасности мясной продукции обнаружились у двух местных предпринимателей. Так, у обоих имелись факты несоблюдения правил хранения и продажи продукции, а также несоответствие внутренней отделки складов.

Кроме того, у одного из них продавцы мяса оказались людьми, не прошедшими специальное гигиеническое обучение и аттестацию.

В результате обоим бизнесменам были внесены предписания об устранении нарушений. Также на них были составлены административные протоколы, которые сейчас находятся на рассмотрении. Если вина хозяев торговых точек будет доказана, им могут грозить штрафы от 10 до 20 тысяч рублей.