Во Владимирской области откроются еще пять модельных библиотек

В этом году Владимирская область ожидает открытия шести библиотек, созданных по модельному стандарту. 11 августа открылась модельная библиотека в Александрове, а в сентябре откроются центральная межпоселенческая библиотека Петушинского района и библиотека-филиал № 5 ЦБС округа Муром.

Министерству культуры из резервного фонда Правительства РФ были выделены дополнительные средства. Из нашего региона конкурсный отбор прошли ещё три библиотеки дополнительно: Ивановский сельский филиал Ковровской центральной районной библиотеки, Детская районная библиотека Централизованной библиотечной системы Камешковского района, Толпуховская сельская библиотека-филиал № 9 Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Собинского района.

Девиз обновленной библиотеки в Ковровском районе «Библиотека – новый старт! Равняйся на первых!» и образ Юрия Гагарина, отраженный в дизайне, сделают библиотеку уникальным культурным пространством. Помещение библиотеки станет многофункциональным, появятся новые зоны: интеллект-зона, малая зона отдыха, активити-зона, зона «Молодежная тусовка», «Уют-компания», детская площадка «Полет».

В библиотеке Камешковского района каждое помещение станет многофункциональным благодаря мобильной мебели и сможет трансформироваться в диалог-пространство, лекторий, театральную площадку и т.д.

Став модельной, Толпуховская библиотека станет творческой площадкой «Арт-фантазия» с новыми зонами: арт-фойе; детского творчества; встреч и мультимедиа; арт-абонемента и зоной тишины. Мобильная мебель и яркое, эргономичное, зонированное пространство превратят библиотеку в настоящий центр творчества и общения.