Во Владимире снизилось количество ДТП с участием пешеходов

Как сообщил по итогам шести месяцев 2021 года врио начальника Отдела ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Александр Кузин, за минувшие полгода количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов снизилось на 24,7 процента — с 81 в прошлом году за то же время до 61 случая.

При этом в текущем году под колесами автомобилей в областном центре погибло шесть человек и получило травмы 57 граждан. Эти цифры также ниже прошлогодних — за аналогичный период тогда в таких авариях было 13 погибших (снижение на 53,8 процента) и 71 человек получил ранения (снижение на 19,7 процента).

Примечательно, что по вине пешеходов аварий стало меньше на 41,9 процента — в прошлом году они спровоцировали 31 ДТП, а в этом только 18.

По словам Александра Кузина, снизилось количество происшествий и на пешеходных переходах — с 41 в прошлом году до 33 в нынешнем. При этом год назад на переходах погибли за полгода четыре человека, а в текущем два. Количество травмированных на «зебре» также снизилось — с прошлогодних 38 пострадавших до 33 человек, получивших травмы в текущем году.