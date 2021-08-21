Во Владимире мэрия судится с жильцами аварийного дома

Администрация города Владимира обратилась с исками к собственникам жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по Суздальскому проспекту об изъятии жилого дома и земельного участка, на котором он расположен, для муниципальных нужд. В обоснование требований указано, что постановлением администрации города Владимира от 27.12.2013 указанный дом признан аварийным и подлежащим сносу. В установленный срок (до 01.07.2020) дом снесен не был. В соответствии с Постановлением администрации г.Владимира от 09.07.2020 для обеспечения безопасности граждан указанный объект подлежит изъятия для муниципальных нужд. Ответчикам были направлены для рассмотрения и подписания проект соглашения об изъятии недвижимости с приложением отчета о рыночной стоимости объектов и убытков, связанных с их изъятием, однако указанные соглашения добровольно ответчиками подписаны не были, поэтому мэрия попросила суд изъять у ответчиков жилое помещение и земельный участок для муниципальных нужд путем выкупа с выплатой ответчикам возмещения за изымаемое недвижимое имущество с учетом убытков (выкупной цены).