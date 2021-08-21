Жительница Владимира пыталась отсудить шесть миллионов из-за отсутствия горячей воды

Жительница Владимира обратилась в суд с иском к АО «Владимирские коммунальные системы». С 2006 года в квартире, расположенной в микрорайоне Оргтруд, где она живёт, отсутствует горячее водоснабжение, поскольку при замене труб дом был отрезан от старых труб ГВС, а новые трубы установлены не были. Она обратилась в организацию с просьбой вернуть горячую воду, но ей объяснили, что собственники квартир сами отказались от нее и подключить воду теперь можно только за деньги. Горожанка пояснила, что поскольку дом находится без горячего водоснабжения более 14 лет, ей пришлось покупать водонагреватель для ванной, а для кухни смеситель с электронагревом, которые периодически выходили из строя, и приходилось покупать новые. Просила суд взыскать с ответчика в счет возмещения убытков 18464 рубля за приобретение водонагревателя и смесителя с подогревом, а также денежную компенсацию морального вреда в сумме 6000000 рублей. Представитель ответчика в судебном заседании полагала исковые требования необоснованными, просила в их удовлетворении отказать. Указала, что в 2006 году собственники дома письменно отказались от горячего водоснабжения. Также отметила, что возможность технологического подключения жилого дома к системе горячего водоснабжения существует, для чего истцу необходимо обратиться к ответчику в установленном порядке. Учитывая все обстоятельства, в том числе то, что женщина не обращалась в "ВКС" с письменной просьбой о получении горячей воды, суд отказал ей. Решение не вступило в законную силу.