В Коврове автомобиль сбил ребенка, переходившего улицу в неположенном месте

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 13.30 в районе дома №24 по улице Маяковского 18-летний водитель «Жигулей» четвертой модели сбил мальчика, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В результате удара ребенок получил травмы. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у него закрытый перелом малой берцовой кости левой ноги, ссадины голени на той же ноге, а также заподозрила сотрясение мозга. Однако в результате госпитализация мальчику не потребовалась — после оказания медицинской помощи его отпустили на лечение домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.