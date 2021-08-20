В Муроме водитель легковой машины врезался в здание станции техосмотра

Фото: УГИБДД УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария с участием легкового автомобиля «Лада Приора», за рулем которой находился мужчина 1979 года рождения, произошла в 9.00.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением, в результате чего врезался в стену здания по адресу: улица Стахановская, 10 «а». Местным автолюбителям это здание знакомо как пункт техосмотра неподалеку от проходной Стрелочного завода.

В результате аварии водитель «Приоры» получил ушиб коленного сустава. Прибывшие на место ДТП врачи оказали ему помощь на месте и отпустили лечиться домой.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, по данному факту проводится проверка.