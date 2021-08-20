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Общество20 августа 2021 11:48

В Муроме пациентка смогла получить бесплатное лекарство через суд

Ей помогло вмешательство прокуратуры
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Муромская городская прокуратура провела проверку по факту необеспечения местной жительницы жизненно необходимым лекарственным препаратом, купирующим эпилептические приступы. Пациентка имеет право на бесплатное получение лекарств, как региональный льготник, в Областной клинической больнице ей рекомендовали препарат «Ламотриджин», который нужно было принимать по 200 мг утром и вечером ежедневно постоянно. Однако поскольку положенное бесплатное лекарство ей не выдали, женщина должна была покупать его самостоятельно. В этой связи городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к Клинической больнице «РЖД – Медицина» города Мурома, Центру по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области и департаменту здравоохранения Владимирской области. В нем он потребовал принять меры к бесплатному обеспечению пациентки лекарственным препаратом на весь период ее нуждаемости и в полном объеме, а также взыскать денежные средства за самостоятельно приобретенное лекарство. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Следует отметить, что в настоящее время женщине выдан указанный препарат в необходимом количестве.