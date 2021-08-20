В Муроме пациентка смогла получить бесплатное лекарство через суд

Муромская городская прокуратура провела проверку по факту необеспечения местной жительницы жизненно необходимым лекарственным препаратом, купирующим эпилептические приступы. Пациентка имеет право на бесплатное получение лекарств, как региональный льготник, в Областной клинической больнице ей рекомендовали препарат «Ламотриджин», который нужно было принимать по 200 мг утром и вечером ежедневно постоянно. Однако поскольку положенное бесплатное лекарство ей не выдали, женщина должна была покупать его самостоятельно. В этой связи городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением к Клинической больнице «РЖД – Медицина» города Мурома, Центру по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области и департаменту здравоохранения Владимирской области. В нем он потребовал принять меры к бесплатному обеспечению пациентки лекарственным препаратом на весь период ее нуждаемости и в полном объеме, а также взыскать денежные средства за самостоятельно приобретенное лекарство. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Следует отметить, что в настоящее время женщине выдан указанный препарат в необходимом количестве.