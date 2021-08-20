В Юрьев-Польском районе 20 августа ГИБДД проведет сплошные проверки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в течение 20 августа спецрота дорожно-патрульной службы областного Управления ГИБДД будет проводить сплошные проверки водителей на территории Юрьев-Польского района.

Традиционно, инспекторы будут выставлять по несколько экипажей на одном участке, и останавливать все без исключения автомобили. Главная цель рейдов — выявление нетрезвых водителей. В связи с этим в ГИБДД просят отнестись водителей с пониманием, и предлагают самим автолюбителям самим сообщать инспекторам о пьяных водителях. Это можно сделать, позвонив по телефону дежурной группы областного УГИБДД по телефону: 8 (4922) 54-16-65.