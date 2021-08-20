Массажисту Николая Андрианова собирают деньги на реабилитацию

фото со страницы Дарьи Курпаяниди

Массажисту Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Толкачева, руководителю фонда "Сотвори добро" Розе Киямовой требуется помощь.

5 марта около 15 часов в маршрутном автобусе № 5 при резком торможении водителя автобуса она упала и сломала себе руку. Ни водитель, ни кондуктор, ни пассажиры не дали показания в качестве свидетелей.

Роза Хамзаевна перенесла две операции на руку, что не вернуло ее в рабочее состояние. Руки Розы – это то чудо, которое приводило в рабочий тонус не одно поколение спортсменов, которые прославляли нашу страну. Теперь, после происшествия, Роза Хамзаевна не в состоянии работать как массажист, поэтому ушла из школы, которой отдала 45 лет своей жизни!

Роза Хамзаевна не теряет надежду вернуть работоспособность своей левой руке и снова быть полезной новым поколениям спортсменов нашего региона! Но для этого ей необходимо дорогостоящее лечение и реабилитация. Диагноз, который поставили ей врачи: осколчатый перелом 4 пальца левой кисти.

Те, кто хочет помочь, может перечислить любую сумму. Реквизиты Владимирского БФ «Сотвори добро»

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В тексте платежного поручения указать: Благотворительная помощь для Киямовой Р.Х. При платеже через Интернет нужно выбирать Юридическое лицо.