В Юрьев-Польскои нашли потерявшуюся в лесу бабушку

16 августа ушла в лес с одним пакетом и тросточкой 79-летняя жительница села Сваино Юрьев-Польского района Татьяна Александровна. С собой она взяла с собой мобильный телефон.

В первые часы после заявки, поступившей в "ЛизаАлерт" в 18.39, с потерявшейся работал специалист направления «ЛесНаСвязи», стараясь вывести ее по звуковым и, пока не стемнело, световым ориентирам.

Когда попытки вывести бабушку по ориентирам не увенчались успехом, специалист «ЛНС» и оперативный дежурный отряда приняли решение о привлечении авиационной поисковой группы. Бабушке рекомендовали не звонить родным и сохранять заряд телефона, чтобы у нее была возможность подать сигнал фонариком в мобильнике — экипажу вертолета.

- Приземлиться в лесу вертолет не мог, поэтому вернулся на базу. Мы отправились на точку по указанным координатам. По пути работали на отклик, и первый раз она отозвалась, когда до нее было примерно метров сто. Она находилась на краю старой, заваленной вырубки. Потом, когда мы двинулись в обратный путь, бабушка не очень хорошо себя почувствовала, сказались возраст, больные ноги, давление. Поэтому я принял решение об эвакуации, помощь в которой нам оказали сотрудники полиции, подъехавшие максимально близко к месту эвакуации — на сколько смог пройти их «уазик» и затем добравшиеся до нас пешком. До машины мы несли бабушку на носилках, - рассказал Артем Дроздов, старший поисковой группы.

- Огромное спасибо сотрудникам ОВД за помощь в эвакуации — у нас в экипажах было три девушки, так что без участия полицейских нам было бы гораздо сложнее выбраться из бурелома с человеком на носилках. Именно на машине полиции мы сразу доставили бабушку к фельдшеру, который осмотрел ее и убедился, что ее жизни ничего не угрожает, а затем — отвезли ее домой, передав на попечение родственников, - подчеркнула Екатерина Соловьева, старший поисковой группы.