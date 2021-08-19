Мэрия Владимира о вырубке четыре ив в районе улицы Ильича: "Ведутся работы по удалению аварийно-наклоненных деревьев"

19 августа ряд владимирских СМИ написали о том, что на улице Ильича в районе дома №2 сотрудники предприятия МКУ "Благоустройство" спиливают четыре старые ивы. Учитывая, что в центре Владимира с деревьями вообще напряженка, не удивительно, что у многих возник вопрос, зачем вырубать еще достаточно крепкие ивы. На этот раз ответила пресс-служба мэрии города, которая оперативно разослала пресс-релизы по этой истории.

По мнению мэрии Владимира, деревья вовсе не крепкие. "Работники МКУ «Благоустройство» ведут работы по удалению аварийно-наклоненных и сухих ветвей деревьев", сообщается в пресс-релизе.

"Работы проводятся во избежании несчастных случаев, угрожающих жизни и безопасности граждан. Одно из деревьев имеет аварийный наклон. У второго дерева имеется большое дупло в стволе, с него происходит падение сухих ветвей. У третьего дерева наблюдается отслоение коры у основания дерева, а при ветре - падение больших ветвей на тротуар и проезжую часть, что приводит к риску травмирования владимирцев и повреждения их автомобилей", - написано в ответе чиновников.