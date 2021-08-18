Во Владимирской области проводится оценка перспективных сортов сельхозкультур

фото владимирского филиала Россельхозцентра

Во Владимирской области испытывают новые сорта различных сельхозкультур. В Юрьев-Польском районе изучают озимые и яровые, кормовые, технические культуры. В Вязниковском – зернобобовые, озимые и яровые культуры, многолетние травы. В Муромском – овощи и картофель. В Суздальском районе проводят испытания плодовых и плодово-ягодных культур, лука в однолетней и двулетней культуре.

Каждый сортоопыт высевается в четырех повторениях. Один и тот же сорт изучают несколько лет подряд, потому что результаты полевого эксперимента сильно зависят от метеорологических условий года. Кроме того, у многих агротехнических приемов длительное последействие. Чтобы его учесть, опыт тоже нужно неоднократно повторить.

– Засушливое жаркое лето этого года сказалось на всех без исключения культурах. Особенно пострадали ранние овощи. Ранний картофель, например, дал много клубней, но все они очень мелкие. Серьёзно пострадали яровые зерновые культуры. Сейчас, когда начались дожди, есть надежда, что ещё реализуют свой потенциал сорта моркови, свёклы, поздней капусты, – говорит участник комиссии по приёмке сортоиспытаний, начальник отдела семеноводства владимирского филиала Россельхозцентра Яна Балахнина.

В нашем регионе в последнее время исследуют сельхозкультуры не только привычного вида, но и довольно интересные, с необычной окраской. В 2019 году, к примеру, специалисты Россельхозцентра принимали сортоопыты с белой и жёлтой окраской корнеплодов столовой свёклы, двухцветным салатом. В Юрьев-Польском районе в этом году изучают низкорослые зерновые культуры. Они вырастают невысокими, но при этом формируют крупный колос и зерно успевает вызреть. Ведутся также испытания новых морозо- и засухоустойчивых сортов и гибридов.

Итогом работы по приёмке и оценке сортов станет подготовка и внесение предложений в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на 2022 год.