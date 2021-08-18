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Происшествия18 августа 2021 10:12

В Суздальском районе грузовик сбил на переходе пожилого пешехода

Пострадавший получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу
Алексей КОТМЫШЕВ
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ДТП случилось в половине первого дня в селе Павловское на 261 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо».

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 29-летний водитель грузовой машины «МАН» сбил 70-летнего мужчину, который переходил дорогу справа налево по ходу движения машины по пешеходному переходу.

Пострадавшего увезла в больницу прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи. У мужчины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, кома второй степени, а также перелом лобной кости, тупая травма живота и рана правого века.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.