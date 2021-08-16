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Здоровье16 августа 2021 14:05

Во Владимирской области за сутки от коронавируса скончалось 12 человек

И выздоровело 144 человека
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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В регионе по-прежнему ежедневно заболевает коронавирусом больше человек, чем выздоравливает: так 16 августа на 193 заболевших пришлось 144 пациента, победивших инфекцию. Также двенадцать пациентов за сутки скончались от коронавируса, а всего за время наблюдения от коронавируса во Владимирской области умерло 1571 человек. А за время пандемии 42759 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели. По состоянию на 16 августа в медорганизациях региона действуют 1822 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 72,8 процента из них занято (1326), свободны 496 коек.