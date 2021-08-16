В Собинском районе организация задолжала за электричество 2 миллиона рублей

Как сообщает Управление ФССП России по Владимирской области, одна из местных муниципальных компаний, которая занимается услугами населению в сфере ЖКХ, задолжала энергосбытовой компании долг за электричество в 2 миллиона рублей.

В связи с тем, что организация не торопилась платить по счетам, приставы наложили запрет на регистрацию всего имущества должника, а также запретила вносить изменения в единый госреестр юрлиц.

Только после этого компания полностью погасила задолженность. В связи с чем исполнительное производство было окончено.