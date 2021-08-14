Речники ищут владельцев трех затонувших барж на Оке под Муромом

Фото: ФГБУ "Канал имени Москвы"

Как сообщает ФГБУ «Канал имени Москвы», владельцам трех затонувших на Оке барж необходимо в ближайшее время заняться их подъемом.

Все три объекта находятся на Оке в районе Мурома: так, остов днищевой части первой баржи лежит у левого берега реки на 248 километре, вторые остатки баржи-площадки находятся также на левом берегу на 223 километре Оки. Наконец, третий остов днища баржи лежит на 220 километре реки и тоже у левого берега.

Все три судна полузатоплены и замыты песком. Речники предупреждают, что если их владельцы так и не найдутся, то поднимется вопрос о переходе права собственности другому владельцу.