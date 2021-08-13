В Кольчугинском районе ферма, разводящая коров, выплатила более пяти миллионов долгов

Судебные приставы Кольчугинского района взыскали более пяти с половиной миллионов рублей с местного агропромышленного хозяйства, занимающегося откормом крупного рогатого скота. Сельскохозяйственное предприятие задолжало владимирской компании, занимающейся строительством гидротехнических сооружений. Поскольку добровольно гасить долги аграрии не начинали, в целях принудительного взыскания судебный пристав – исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств, находящихся в автопарке должника. Ареста движимого имущества удалось избежать после того, как на расчетный счет предприятия поступила необходимая денежная сумма, которая вместе с исполнительным сбором была взыскана судебным приставом. Задолженность была погашена в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.