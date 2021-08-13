В "Палатах" открылась выставка, посвященная Александру Невскому

фото с сайта ВСМЗ

Выставка «Александр Невский. Легенда о святом», открывшаяся 12 августа в "Палатах", пройдет в рамках всероссийского межмузейного проекта «Александр Невский: великий северный путь».

Идея выставки: показать историю формирования и эволюцию образа князя Александра Невского в сознании современников и потомков в XIII–XXI вв. на примере произведений искусства и археологических находок, документов и памятников литературы.

Для раскрытия этой темы на выставке будут представлены предметы из коллекций археологии Владимира и Суздаля, оружия, сфрагистики, нумизматики, икон, тканей, живописи и многих других. Всего на выставке экспонируется более двухсот предметов из фондов музея-заповедника и частных собраний.

В фондах ВСМЗ сохранились уникальные экспонаты, связанные с погребением князя. Это икона Богоматерь Знамение, которая находилась над захоронением Александра Невского, пелена с изображением святого князя, вышитая царицей-инокиней Параскевой Михайловной в начале XVII в. и помещавшаяся на его раке, а также Вкладная книга Богородице-Рождественского монастыря. Один из важнейших экспонатов – не имеющая аналогов деревянная скульптура святого Александра Невского XVIII в. из Троицкой церкви села Ворша, представленная на выставке по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона.

Выставка будет работать до 31 октября.