Во Владимире отремонтируют на семь дворов больше, чем запланировано

Изначально в этом году во Владимире планировалось отремонтировать 24 двора на общую сумму 29,3 миллионов рублей, но благодаря полученной экономии при проведении торгов число отремонтированных дворов увеличилось до 31, а в прошлом году отремонтировали всего 21 двор. Уже положили новый асфальт на дороге и тротуарах поставили скамейки и урны во дворах на улицах Михалькова, 5-а, Чапаева, 5, Диктора Левитана, 39, Нижняя Дуброва, 26, Верхняя Дуброва, 18-б и 41, Балакирева, 43-в, Лакина, 137, Тракторная, 12, Октябрьский проспект, 44, Горького, 38, Кирова, 12, Михайловская, 30, Фейгина, 16, Мира, 49, Судогодское шоссе, 1 и 3-а, Усти-на-Лабе, 4 и 4а, Лермонтова, 37, Северный проезд, 6, Комиссарова, 9, Юбилейная, 38 и 70, Растопчина, 27 и 47, Комиссарова 14, Перекопский военный городок, 4 и 5, Разина, 12, Перекопский городок, 1. Сегодня ремонт практически завершен, осталось доделать только двор дома №12 пор улице Разина, где заканчивают строительство ливневой канализации.