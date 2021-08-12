Во Владимирской области назвали топ-10 цветущих водных растений

Как показали обследования памятников природы Владимирской области - пойменных и карстовых озер, проведенные сотрудниками Дирекции особо охраняемых природных территорий, на заповедных территориях Владимирской области чаще всего встречаются десять цветущих водных растений. Среди водной флоры заповедных уголков региона чаще всего встречаются:

1. Кувшинка снежно-белая (Nymphaea candida) - растение в Красной книге Владимирской области

2. Рогульник плавающий, или Водяной орех плавающий, или Чилим, или Чёртов орех (Trapa natans) - растение в Красной книге Владимирской области

3. Сабельник болотный (Comarum palustre)

4. Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia)

5. Телорез обыкновенный, или Телорез алоэвидный (Stratiotes aloides)

6. Частуха обыкновенная (Alisma plantago-aquatica)

7. Водокрас лягушачий (Hydrocharis morsus-ranae)

8. Ежеголовник всплывающий (Sparganium emersum)

9. Горец земноводный (Persicaria amphibia)

10. Сусак зонтичный (Butomus umbellatus).

Кстати специалисты отмечают, что чаще всего редкие растения страдают именно от людей, которые приезжают отдыхать на берега заповедных озер.