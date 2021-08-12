В Александрове 16-летний парень задержан при попытке торговли наркотиками

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт психотропного вещества в крупном размере. Фигурантом по делу проходит 16-летний житель Александрова.

По версии следствия, в минувшем июлей парень купил через интернет-магазин 14,68 граммов амфетамина для того, чтобы затем перепродать. Однако последняя часть плана у юноши не получилась, так как он был задержан полицейскими, а запрещенное вещество у него изъяли.

После задержания парень раскаялся и полностью признал свою вину. В настоящее время расследование уголовное дело продолжается при оперативном сопровождении сотрудников александровской полиции.