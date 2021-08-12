В Коврове из окна на четвертом этаже выпала девочка

Около 10 утра в Коврове на улице Зои Космодемьянской произошло ЧП. Как сообщает сообщество "Подслушано в Корове", из окна квартиры, расположенной на 4 этаже, выпала девочка. Соседка услышала крик и тут же позвонила в 112. Через три минуты приехала скорая.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в отделение реанимации центральной городской больницы. Предварительно у ребёнка диагностированы перелом бедра и черепно-мозговая травма.

По словам очевидцев, в квартире проживает семья, приехавшая из Азербайджана. В момент ЧП дома находились женщина и двое детей. Мать на несколько минут отлучилась в кухню, чтобы принести попить старшему сыну, а это время младшая девочка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку открытого окна и упала на газон.

По информации областного УМВД, всего в этом году зарегистрировано 16 подобных фактов. К счастью, все дети остались живы, но получили травмы. Несколько детей в настоящее время находятся в медицинских учреждениях. Обстоятельства каждого инцидента тщательным образом изучаются полицейскими во взаимодействии с представителями других органов системы профилактики.