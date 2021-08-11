Житель Гусь-Хрустального оклеветал полицейского

Как рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области, тридцативосьмилетний житель города Гусь-Хрустальный, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления). По версии следствия, 14 июля пьяный мужчина обратился с заявлением в МО МВД России «Гусь-Хрустальный», содержащем заведомо ложные сведения о том, что сотрудник полиции, находясь у одного из торговых центров города, похитил принадлежащее ему имущество. Но, как показала проверка, в том числе записи видеокамер, правоохранитель ничего не похищал. Мужчина признался, что написал заявление из мести сотрудникам полиции, которые его остановили для проверки личности. Вину в совершенном преступлении признал полностью, в содеянном раскаялся. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гусь-Хрустальный городской суд для рассмотрения по существу.