В Коврове здание сгоревшего общежития признали непригодным для проживания

Как сообщает администрация города Коврова, 10 августа в мэрии города оружейников состоялась очередная встреча с жителями пострадавшего от крупного пожара дома №10 по улице Социалистической. В ходе встречи людям озвучили заключение экспертов, которые накануне занимались обследованием четырехэтажки.

Как следует из заключения, несущие конструкции находятся в аварийном состоянии, а ограждающие -в недопустимом. Восстановить, да и то в ограниченном виде, функции несущих конструкций возможно только за счет их полной замены или серьезных мероприятий по укреплению. Однако все это потребует проведения масштабной реконструкции, чтобы здание соответствовало техническим нормам. Говоря простым языком — здание общежития проще снести и построить на его месте новый дом.

При этом зам главы горадминистрации Юлия Садкова не стала скрывать, что находиться внутри дома опасно для жизни, так как он может рухнуть в любой момент. В связи с этим жильцам дали лишь сутки на то, чтобы успеть вывезти еще оставшиеся внутри вещи. После этого дом полностью законсервируют.

11 августа комиссия по чрезвычайным ситуациям официально признает дом аварийным, после чего жители общежития будут включены в программу по переселению из аварийного жилья.