Археологи под Суздалем нашли захоронение древнего всадника

Погребение всадника конца X - начала XI века обнаружили неподалеку от села Гнездилова Суздальского района. Курганный могильник, осевший под действием времени, нашли в чистом поле благодаря современным геофизическим технологиям в прошлом году в рамках совместной экспедиции Института археологии РАН и Государственного исторического музея, а его расчистка началась летом 2021 года. Обнаруженное захоронение археологи относят к элитным – так хоронили представителей знатных сословий, при этом оно отличается от других захоронений, найденных неподалеку, в том числе и наличием различных предметов в кургане. Обнаруженное захоронение необычно большое по сравнению с обнаруженными неподалеку захоронениями – 3,3 на 1,6 метра, всадник лежит на деревянном настиле, при нем нашли стремена, удила, подпружную пряжку, топорика, нож, кресало. Специалисты предполагают, что умершему было от 25 до 30 лет и рос он в достатке. После исследования останков ученые смогут точнее сказать, от чего и когда умер всадник.