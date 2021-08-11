Во Владимире откроют 63 дополнительных места в детских садах

Во Владимирской области обещают обеспечить местами в садиках всех детей до трех лет. Для этого в прошлом году открыт детский сад в селе Сновидцы Суздальского района на 108 мест и 5 зданий дошкольных учреждений на 315 мест во Владимире, а в 2021 году начато строительство еще двух детсадов по 108 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет со сроком ввода до конца этого года. Кроме того, в частном детском саду областной столицы открыты 10 мест для дошкольников. Благодаря этому доступ к дошкольному образованию получили все дошколята от двух месяцев до семи лет. Также для создания дополнительных 63 мест для детей в возрасте от полутора до трех лет из областного бюджета выделено 9,2 тысяч рублей. Дополнительные места будут созданы в МБДОУ г. Владимира «Центр развития ребенка – детский сад № 82», МБДОУ г. Владимира «Детский сад № 97 комбинированного вида» и МБДОУ г. Владимира «Детский сад № 105» до конца года.