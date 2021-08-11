Во Владимире ищут директора для школы-интерната №1

Департамент образования объявил конкурс на замещение вакантной должности директора ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 г. Владимира». Желающие стать директором должны иметь высшее профессиональное образование, в том числе по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование, в том числе в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. Знать среди прочего «Конвенцию о правах ребенка», педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и практики, методы убеждения и аргументации своей позиции, уметь устанавливать контакты с детьми разного возраста, их родителями и коллегами по работе. Подать документы в департамент образования можно до 24 августа, а сам конкурс запланирован на 14 сентября.