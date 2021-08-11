В Гусь-Хрустальном районе фальшивые купюры нашли в двух сельских магазинах

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 29 июля в дежурную часть полиции Гусь-Хрустального поступило сообщение от продавца одного из поселковых магазинов района. Женщина объяснила, что буквально только что очередной покупатель расплатился с ней купюрой в 2000 рублей, имеющей признаки подделки.

Прибывшей опергруппе женщина рассказала, что заметила обман, когда покупатель садился в свою машину. В связи с этим ей удалось запомнить не только его самого, но и его машину. А буквально следом сыщики узнали, что в соседнем магазине в этом же поселке схожий с приметами человек расплатился точно такой же «липовой» купюрой.

Так как в обоих случаях продавщицы назвали схожие приметы человека и его машины, тут же был объявлен план «Перехват», и спустя несколько часов подозреваемого остановили инспекторы ГИБДД. Им оказался 41-летний мужчина из числа местных жителей.

В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Сбыт поддельных купюр». На время следствия подозреваемый отправлен под домашний арест. Сейчас оперативникам предстоит установить каналы, по которым мужчина получал фальшивые банкноты.