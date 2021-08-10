Детские поликлиники в Добром отремонтируют до конца года

Как сообщил заместитель главного врача Областной детской клинической больницы по технике Владимир Баскаков, в поликлинике на улице Добросельской, 34д, которая располагается по соседству с головным корпусом, уже отремонтирован фасад, внутри заменены инженерные коммуникации.

– Третий этаж поликлиники полностью отремонтирован, работы на втором этаже завершены на 70 процентов, продолжаются работы на первом этаже. Ремонт коснулся всего – кабинетов врачей, санитарных комнат, входной группы, – отметил представитель администрации медучреждения.

В поликлинике на улице Добросельской, 197а, ремонт завершен примерно 70 процентов: заменены кровля, инженерные коммуникации, будет отремонтирован фасад, проведено благоустройство прилегающей территории.

Ремонт по обоим адресам планируется завершить до конца года. Корпус на улице Добросельской, 34д будет отремонтирован в конце сентября – начале октября, а затем введут в эксплуатацию поликлинику на Добросельской, 197а. Также для поликлиник приобрели современные лабораторные анализаторы, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. На очереди – поставка магнитно-резонансного томографа. Высокотехнологичное оборудование планируется ввести в эксплуатацию до конца года.