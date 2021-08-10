В Вязниках на федеральной трассе М-7 потушили загоревшуюся «Газель»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 09.49 диспетчерам пожарной части поступил тревожный звонок — на 298 километре автодороги М-7 «Волга» загорелся грузовичок «Газель».

На место ЧП выехали 11 человек из числа личного состава Вязниковского пожарно-спасательного гарнизона на двух пожарных машинах. Как выяснилось, загорелся моторный отсек автомобиля, который быстро потушили. Площадь пожара составила два квадратных метра. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.