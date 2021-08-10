В Петушинском районе в ДТП с тремя машинами пострадал пассажир лесовоза

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло 9 августа около 21.00 на 109 километре федеральной трассы М-7 в Петушинском районе.

По предварительным данным, водитель «КамАЗа» под управлением водителя 1994 года рождения, перевозившего лес и двигавшегося в сторону Москвы, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в большегруз «ДАФ» под управлением водителя 1963 года рождения.

После удара «ДАФ» проехал прямо и столкнулся с кроссовером «Джанг», за рулем которого находился водитель 1987 года рождения.

В результате аварии пострадал пассажир «КамАЗа» - мужчина 1983 года рождения. Прибывшим на место ДТП сотрудникам МЧС пришлось деблокировать его из разбитой кабины. С травмами пострадавший был госпитализирован.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.